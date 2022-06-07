В «Уфе» заявили, что у клуба нет долгов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что у клуба нет долгов.

«Уфа» не имеет долгов. Мы прошли лицензирование по всем критериям. Это огромное предприятие. Мы платим налоги. Могу сказать, что весь наш прошлый бюджет был создан на наши деньги — около 900 миллионов. Это не убытки, а демонстрация того, что деньги у нас есть. Некоторые журналисты пишут так, как им хочется», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» вылетела из РПЛ в ФНЛ-1. Уфимцы заняли 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги и проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) в стыковых матчах.