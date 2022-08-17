В «Уфе» заявили, что не могут приобрести новых игроков из-за отсутствия финансов
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о финансовых проблемах клуба.
«Команда не до конца укомплектована. Мы бы хотели приобрести новых игроков под нового главного тренера, но на данным момент финансовое положение не позволяет нам совершать трансферы», — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
После 5 туров сезона-2022/23 в Первой лиге «Уфа» занимает 11-е место в турнирной таблице с 7 очками.
Сегодня, 17 августа, уфимский клуб объявил об увольнении Сергея Томарова с поста главного тренера команды. Томаров вернется к работе в клубной академии, «Уфа» объявит имя нового тренера завтра, 18 августа.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|КАМАЗ
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
2
|Алания
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
3
|Волгарь
|5
|3
|1
|1
|6-4
|10
|
4
|Рубин
|5
|2
|2
|1
|9-5
|8
|
5
|Арсенал
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
6
|Балтика
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|
7
|Динамо Мх
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
8
|Енисей
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
9
|Кубань
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
10
|Уфа
|5
|2
|1
|2
|5-6
|7
|
11
|Краснодар-2
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
12
|Нефтехимик
|5
|1
|2
|2
|4-4
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Шинник
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
16
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
17
|Велес
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
18
|Волга
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|21.08
|00:00
|
Балтика – Краснодар-2
|- : -
|21.08
|00:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|- : -
|21.08
|00:00
|
Уфа – Волгарь
|- : -
|21.08
|00:00
|
Енисей – Шинник
|- : -
|21.08
|00:00
|
КАМАЗ – Акрон
|- : -
|21.08
|00:00
|
Нефтехимик – Велес
|- : -
|21.08
|00:00
|
Кубань – Алания
|- : -
|21.08
|00:00
|
Родина – Арсенал
|- : -
|21.08
|00:00
|
Волга – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Василий Алейников
СКА-Хабаровск
|4
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|4
|
|
Артем Делькин
Волгарь
|3
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|4
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|3
|
|
Рустам Сосранов
СКА-Хабаровск
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|4
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|4
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0