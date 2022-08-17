В «Уфе» заявили, что не могут приобрести новых игроков из-за отсутствия финансов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Команда не до конца укомплектована. Мы бы хотели приобрести новых игроков под нового главного тренера, но на данным момент финансовое положение не позволяет нам совершать трансферы», — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

После 5 туров сезона-2022/23 в Первой лиге «Уфа» занимает 11-е место в турнирной таблице с 7 очками.

Сегодня, 17 августа, уфимский клуб объявил об увольнении Сергея Томарова с поста главного тренера команды. Томаров вернется к работе в клубной академии, «Уфа» объявит имя нового тренера завтра, 18 августа.