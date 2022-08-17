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Сегодня, 11:11

В «Уфе» заявили, что не могут приобрести новых игроков из-за отсутствия финансов

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о финансовых проблемах клуба.
«Команда не до конца укомплектована. Мы бы хотели приобрести новых игроков под нового главного тренера, но на данным момент финансовое положение не позволяет нам совершать трансферы», — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
После 5 туров сезона-2022/23 в Первой лиге «Уфа» занимает 11-е место в турнирной таблице с 7 очками.

Сегодня, 17 августа, уфимский клуб объявил об увольнении Сергея Томарова с поста главного тренера команды. Томаров вернется к работе в клубной академии, «Уфа» объявит имя нового тренера завтра, 18 августа.

Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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«Уфа» объявила об отставке Сергея Томарова с поста главного тренера команды

Спартак Гогниев не стал комментировать информацию о возможном назначении в «Уфу»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 5 4 1 0 8-3 13
2
 Алания 5 3 2 0 8-3 11
3
 Волгарь 5 3 1 1 6-4 10
4
 Рубин 5 2 2 1 9-5 8
5
 Арсенал 5 2 2 1 8-5 8
6
 Балтика 5 2 2 1 8-6 8
7
 Динамо Мх 5 2 2 1 5-4 8
8
 Енисей 5 2 2 1 7-7 8
9
 Кубань 5 2 1 2 6-5 7
10
 Уфа 5 2 1 2 5-6 7
11
 Краснодар-2 5 2 1 2 4-5 7
12
 Нефтехимик 5 1 2 2 4-4 5
13
 Родина 5 1 2 2 4-6 5
14
 Шинник 5 1 2 2 6-8 5
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 9-9 4
16
 Акрон 5 1 1 3 4-8 4
17
 Велес 5 1 0 4 3-8 3
18
 Волга 5 0 1 4 3-11 1
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.08 00:00
Балтика – Краснодар-2
 - : -
21.08 00:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
21.08 00:00
Уфа – Волгарь
 - : -
21.08 00:00
Енисей – Шинник
 - : -
21.08 00:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
21.08 00:00
Нефтехимик – Велес
 - : -
21.08 00:00
Кубань – Алания
 - : -
21.08 00:00
Родина – Арсенал
 - : -
21.08 00:00
Волга – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Василий Алейников

Василий Алейников

СКА-Хабаровск

 4
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 4
Артем Делькин

Артем Делькин

Волгарь

 3
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 4
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 3
Рустам Сосранов

Рустам Сосранов

СКА-Хабаровск

 2
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 4 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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