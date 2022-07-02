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Сегодня, 17:53

В «Уфе» подтвердили, что Беленов вернулся в общую группу впервые с 1 мая

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что вратарь команды Александр Беленов вернулся в общую группу с 1 мая.

«Буквально сегодня Александр вернулся в общую группу. Он в хорошем настроении, готовится к сезону», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что российский голкипер травмировал связки голеностопа и колени.

Голкипер Беленов покинул поле на 15-й минуте матча с «Химками» (1:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ после грубого подката защитника химчан Эльмира Набиуллина. В прошедшем сезоне футболист провел 27 матчей за «Уфу» и в 4 играх отстоял на ноль.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Олимп ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-belenov-vernulsya-v-obshhuyu-gruppu-i-gotovitsya-k-sezonu-vmeste-s-komandoj/
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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