В тренерский штаб «Ротора» вошел Николае Русу
17:28
В тренерский штаб Дмитрия Хохлова в «Роторе» вошел Николае Русу, сообщает пресс-служба клуба.
Специалист займет должность тренера по физподготовке. С 2013 по 2019 года Русу входил в тренерский штаб «Краснодара». Также работал в «Карпатах», «Севастополе», «Тереке», «Шерифе» и минском «Динамо».
По итогам сезона Тинькофф РПЛ «Ротор» занял 15-е место и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
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