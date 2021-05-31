В тренерский штаб «Ротора» вошел Николае Русу

В тренерский штаб Дмитрия Хохлова в «Роторе» вошел Николае Русу, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист займет должность тренера по физподготовке. С 2013 по 2019 года Русу входил в тренерский штаб «Краснодара». Также работал в «Карпатах», «Севастополе», «Тереке», «Шерифе» и минском «Динамо».

По итогам сезона Тинькофф РПЛ «Ротор» занял 15-е место и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).