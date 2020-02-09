В товарищеском матче «Балтики» произошла драка «стенка на стенку»

В товарищеском матче на сборе в Турции «Балтика» (Россия) — «Алтын Асыр» (Туркменистан) (3:1) произошла драка «стенка на стенку». В ней приняли участие даже запасные игроки. Инцидент произошел на 81-й минуте. В результате грузинская бригада арбитров приняла решение покинуть поле.

К этому моменту футболисты уже успокоились и даже побратались друг с другом.

Встреча была продолжена, однако в роли судей выступили тренеры «Балтики» Шалва Керашвили, Михаил Семенов и массажист Игорь Раков. Первый взял в руки свисток, остальные исполнили функции лайнсменов.

К основному времени матча они добавили 7 минут.