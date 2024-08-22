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Сегодня, 21:15

В «Торпедо» заявили, что Денисов проходил учебную практику в «СКА-Ростове»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие тренера Академии черно-белых Игоря Денисова в тренировках «СКА-Ростова».

Вчера пресс-служба медийного клуба сообщила, что Денисов на протяжении месяца будет помогать тренерскому штабу.

«Тренер Академии «Торпедо» команды 2011 года рождения Игорь Денисов продолжает свою работу в системе нашего клуба, а информация о его вхождении в тренерский штаб команды медиалиги «СКА-Ростов» является ложной. Он выполнял практические задания, включая видеосъемку тренировок, в рамках своего обучения в Академии тренерского мастерства РФС на лицензии В+А UEFA», — рассказал Ганичев «СЭ».

«СКА-Ростов» является медийной командой, созданной по инициативе рэпера Василия Вакуленко Басты.

Игорь Денисов
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
ФК Торпедо (Москва)
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2
 Урал 6 4 1 1 10-4 13
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
7
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
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 Родина 6 2 3 1 4-3 9
9
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11
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 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 6 1 1 4 5-9 4
17
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
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СКА-Хаб. – Сокол
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Тюмень – Арсенал
 - : -
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 - : -
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