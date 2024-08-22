В «Торпедо» заявили, что Денисов проходил учебную практику в «СКА-Ростове»

Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие тренера Академии черно-белых Игоря Денисова в тренировках «СКА-Ростова».

Вчера пресс-служба медийного клуба сообщила, что Денисов на протяжении месяца будет помогать тренерскому штабу.

«Тренер Академии «Торпедо» команды 2011 года рождения Игорь Денисов продолжает свою работу в системе нашего клуба, а информация о его вхождении в тренерский штаб команды медиалиги «СКА-Ростов» является ложной. Он выполнял практические задания, включая видеосъемку тренировок, в рамках своего обучения в Академии тренерского мастерства РФС на лицензии В+А UEFA», — рассказал Ганичев «СЭ».

«СКА-Ростов» является медийной командой, созданной по инициативе рэпера Василия Вакуленко Басты.