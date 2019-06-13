В "Торпедо" рассказали о том, есть ли задача выхода в РПЛ

Президент "Торпедо" Елена Еленцева охарактеризовала перспективные планы клуба. По итогам прошлого сезона черно-белые завоевали право выхода в ФНЛ, а по окончании первенства сменили главного тренера команды – вместо Игоря Колыванова назначен Сергей Игнашевич.

– Каков план развития у клуба? Есть ли задача выйти в премьер-лигу и когда? – вопрос Еленцевой.

– План развития существует, он постоянно меняется. Сейчас речь идет не только о команде, но и о школе. Что касается четких сроков, выхода в РПЛ, давайте не будем загадывать. Сейчас задача – победа команды в каждом матче. Мы понимаем, что с не самым большим бюджетом, с коротким сроком для наигрывания команды, возможно, такого прыжка и не состоится, но стремиться надо к чему-то всегда. И мы будем стремиться. (Иван Торопцев)