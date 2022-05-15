В «Торпедо» отреагировали на информацию о досрочном выходе в РПЛ

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Енисеем» (1:0) в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ.

«Мы еще никуда не вышли. Вся борьба впереди, остался последний тур. Мы еще перед сезоном знали, что у нас самая сильная команда. Сейчас это нужно подтвердить, взять три очка, тогда возьмем первое место. Думаем только о работе», — сказал Ляпин «СЭ».

После 37 матчей «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице (74 очка). В заключительном туре московский клуб сыграет против «Кубани», матч состоится 21 мая в Москве.