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Сегодня, 16:13

В «Торпедо» отреагировали на информацию о досрочном выходе в РПЛ

Сергей Федоров
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Артем Калинин
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Енисеем» (1:0) в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ.

«Мы еще никуда не вышли. Вся борьба впереди, остался последний тур. Мы еще перед сезоном знали, что у нас самая сильная команда. Сейчас это нужно подтвердить, взять три очка, тогда возьмем первое место. Думаем только о работе», — сказал Ляпин «СЭ».

После 37 матчей «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице (74 очка). В заключительном туре московский клуб сыграет против «Кубани», матч состоится 21 мая в Москве.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
РПЛ
ФНЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
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