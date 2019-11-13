В «Торпедо» не стали комментировать ситуацию со стадионом

Президент «Торпедо» Елена Еленцева не стала комментировать ситуацию с запретом для клуба проводить домашние матчи на Восточной улице из-за несогласования инструкции МВД инструкции по безопасности. Встречу с «Нижним Новгородом» черно-белые провели на «Открытие Арене».

Также Еленцева не стала отвечать на вопрос, есть ли понимание, где пройдет игра с «Лучом» 23 ноября. Ранее в клубе заявляли, что все еще надеются сыграть на Восточной. На официальном сайте «Торпедо» местом проведения матча значится именно арена имени Эдуарда Стрельцова. (Дмитрий Гирин)