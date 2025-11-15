В «Торпедо» готовы переоборудовать новый стадион под возможное введение Fan ID
Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал «СЭ», что клуб готов переоборудовать новый стадион под возможное введение Fan ID на матчах Первой лиги. на вопрос о стадионе команды.
— Возможно ли будет переоборудовать ваш новый стадион под потенциальное введение Fan ID в Первой лиге? Недавно министр спорта заявлял о расширении системы.
— Конечно! — ответил «СЭ» Ари.
«Торпедо» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги-2025/26 после 18 туров. Сейчас черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».
10 ноября Ари заявлял «СЭ», что строительство нового стадиона команды должно будет завершиться в марте-апреле 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|18
|12
|3
|3
|29-16
|39
|
2
|Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|
3
|Спартак Кс
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|
4
|Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|
5
|КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|
6
|Ротор
|18
|8
|5
|5
|24-13
|29
|
7
|Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|
8
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|18-20
|25
|
9
|Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|
10
|Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|
11
|Енисей
|19
|5
|6
|8
|14-25
|21
|
12
|Нефтехимик
|18
|4
|9
|5
|20-22
|21
|
13
|Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|
14
|Волга
|18
|5
|3
|10
|21-32
|18
|
15
|Черноморец
|18
|4
|5
|9
|20-24
|17
|
16
|Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|
17
|Торпедо
|18
|3
|6
|9
|14-27
|15
|
18
|Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
|15.11
|08:00
|СКА-Хаб. – Енисей
|1 : 1
|15.11
|15:00
|Черноморец – Волга
|- : -
|15.11
|15:30
|Торпедо – Ротор
|- : -
|15.11
|18:00
|Нефтехимик – Урал
|- : -
|16.11
|13:00
|Сокол – Факел
|- : -
|16.11
|14:00
|Уфа – Арсенал
|- : -
|16.11
|15:00
|Челябинск – КАМАЗ
|- : -
|16.11
|17:30
|Шинник – Чайка
|- : -
|17.11
|19:30
|Спартак Кс – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|10
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|17
|1
|4
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|12
|1
|2
Новости