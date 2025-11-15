Футбол
Сегодня, 11:37

В «Торпедо» готовы переоборудовать новый стадион под возможное введение Fan ID

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал «СЭ», что клуб готов переоборудовать новый стадион под возможное введение Fan ID на матчах Первой лиги. на вопрос о стадионе команды.

— Возможно ли будет переоборудовать ваш новый стадион под потенциальное введение Fan ID в Первой лиге? Недавно министр спорта заявлял о расширении системы.

— Конечно! — ответил «СЭ» Ари.

«Торпедо» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги-2025/26 после 18 туров. Сейчас черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».

10 ноября Ари заявлял «СЭ», что строительство нового стадиона команды должно будет завершиться в марте-апреле 2026 года.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
«СКА-Хабаровск» в концовке упустил победу над «Енисеем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 18 12 3 3 29-16 39
2
 Факел 18 12 3 3 22-11 39
3
 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
4
 Родина 18 8 7 3 26-16 31
5
 КАМАЗ 18 8 5 5 32-20 29
6
 Ротор 18 8 5 5 24-13 29
7
 Челябинск 18 7 7 4 22-15 28
8
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
9
 Арсенал 18 5 8 5 26-23 23
10
 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
11
 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
12
 Нефтехимик 18 4 9 5 20-22 21
13
 Уфа 18 4 7 7 22-22 19
14
 Волга 18 5 3 10 21-32 18
15
 Черноморец 18 4 5 9 20-24 17
16
 Сокол 18 2 9 7 10-19 15
17
 Торпедо 18 3 6 9 14-27 15
18
 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
