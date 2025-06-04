В структуре «Факела» может появиться совет директоров

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что формат совета по содействию в развитии ассоциации «Факела» может претерпеть изменения. В клубе, возможно, появится совет директоров.

«Обсудили новый формат взаимодействия с клубом. Возможно, пересмотрим формат нынешнего совета или создадим совет директоров. Совместно с Романом Гурамовичем будем прорабатывать разные варианты», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Также Гусев сообщил, что сейчас главная задача — это сформировать устойчивый бюджет воронежского клуба на следующий год.

«В параметрах он не должен уступать нынешнему периоду. Это основа для системного развития и участия команды в борьбе за выход в РПЛ. Как доложил на заседании генеральный директор ФК «Факел» Роман Асхабадзе, скоро команда «Факела» будет укомплектована на следующий сезон. В составе появятся новые российские игроки, в том числе воспитанники нашей академии», — отметил губернатор Воронежской области.

По итогам сезона-2024/25 «Факел» с 18 очками занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу.