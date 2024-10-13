В «Соколе» заявили о серьезных финансовых проблемах
Исполнительный директор «Сокола» Алексей Потапов в обращении к болельщикам заявил, что у саратовского клуба имеются большие финансовые трудности.
«Большое разочарование от многих футболистов, на которых очень рассчитывали. Ошибки в селекции, без сомнений, существуют, без них никак. По нашему бюджету мы должны находиться в турнирной таблице ниже «Тюмени», но это не оправдывает нас. Выводы сделаны, движемся дальше. Очень сильно надеюсь, что все футболисты осознают, в какой ситуации мы оказались. Отдельно хочется поклониться тем людям, кто нас поддерживает, особенно в выездных играх. Как говорится, луч света в темном царстве.
Не хочется возвращаться к больной теме, но, если знать, в какой ситуации находится клуб, многие бы изменили свое мнение. Мы не живем, а выживаем. Самое простое — оскорбить, унизить футболистов, тренеров. Я с шести лет в футболе, прошел все этапы от футболиста до генерального директора, провел всю жизнь в «Соколе» и официально заявляю: «Какие бы проблемы ни были у нас, их мы решим». Прекрасно понимаю, что в случае вылета в Саратове долго не будет первой лиги. Какой у нас вид спорта может собрать на стадионе от 4 до 6 тысяч болельщиков?!", — добавил Потапов.
После 14 матчей «Сокол» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 15 очков. В матче с московским «Торпедо» (0:5) саратовцы продлили серию поражений до 3 игр. Лучшим достижением клуба в истории являются 2 сезона в высшем дивизионе чемпионата страны (2001-2002).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|14
|6
|8
|0
|25-12
|26
|
2
|Арсенал
|14
|6
|8
|0
|12-6
|26
|
3
|Урал
|14
|7
|4
|3
|19-12
|25
|
4
|Балтика
|14
|6
|6
|2
|14-9
|24
|
5
|Черноморец
|14
|7
|2
|5
|21-17
|23
|
6
|Сочи
|14
|5
|6
|3
|23-15
|21
|
7
|Нефтехимик
|14
|5
|5
|4
|12-13
|20
|
8
|Ротор
|14
|4
|7
|3
|11-9
|19
|
9
|Родина
|14
|4
|7
|3
|15-14
|19
|
10
|Чайка
|14
|4
|6
|4
|15-16
|18
|
11
|Енисей
|14
|5
|2
|7
|14-16
|17
|
12
|СКА-Хаб.
|14
|4
|5
|5
|15-22
|17
|
13
|КАМАЗ
|14
|4
|4
|6
|12-10
|16
|
14
|Сокол
|14
|3
|6
|5
|8-17
|15
|
15
|Алания
|14
|3
|5
|6
|8-11
|14
|
16
|Шинник
|14
|3
|5
|6
|9-14
|14
|
17
|Уфа
|14
|2
|5
|7
|13-21
|11
|
18
|Тюмень
|14
|1
|3
|10
|9-21
|6
|12.10
|12:00
|
Уфа – Черноморец
|0 : 3
|12.10
|16:00
|
Урал – Тюмень
|1 : 0
|12.10
|17:00
|
Торпедо – Сокол
|5 : 0
|12.10
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|1 : 0
|12.10
|20:00
|
Родина – Енисей
|1 : 1
|13.10
|14:00
|
Арсенал – Сочи
|1 : 1
|13.10
|17:00
|
Алания – Балтика
|0 : 2
|13.10
|17:00
|
Чайка – КАМАЗ
|0 : 0
|13.10
|17:00
|
Ротор – СКА-Хаб.
|1 : 1
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|9
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|12
|1
|3