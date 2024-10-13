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Сегодня, 18:07

В «Соколе» заявили о серьезных финансовых проблемах

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Алексей Потапов.
Фото ФК «Сокол»

Исполнительный директор «Сокола» Алексей Потапов в обращении к болельщикам заявил, что у саратовского клуба имеются большие финансовые трудности.

«Большое разочарование от многих футболистов, на которых очень рассчитывали. Ошибки в селекции, без сомнений, существуют, без них никак. По нашему бюджету мы должны находиться в турнирной таблице ниже «Тюмени», но это не оправдывает нас. Выводы сделаны, движемся дальше. Очень сильно надеюсь, что все футболисты осознают, в какой ситуации мы оказались. Отдельно хочется поклониться тем людям, кто нас поддерживает, особенно в выездных играх. Как говорится, луч света в темном царстве.

Не хочется возвращаться к больной теме, но, если знать, в какой ситуации находится клуб, многие бы изменили свое мнение. Мы не живем, а выживаем. Самое простое — оскорбить, унизить футболистов, тренеров. Я с шести лет в футболе, прошел все этапы от футболиста до генерального директора, провел всю жизнь в «Соколе» и официально заявляю: «Какие бы проблемы ни были у нас, их мы решим». Прекрасно понимаю, что в случае вылета в Саратове долго не будет первой лиги. Какой у нас вид спорта может собрать на стадионе от 4 до 6 тысяч болельщиков?!", — добавил Потапов.

После 14 матчей «Сокол» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 15 очков. В матче с московским «Торпедо» (0:5) саратовцы продлили серию поражений до 3 игр. Лучшим достижением клуба в истории являются 2 сезона в высшем дивизионе чемпионата страны (2001-2002).

Источник: ФК Сокол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
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1
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
2
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
3
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
4
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
5
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
6
 Сочи 14 5 6 3 23-15 21
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Ротор 14 4 7 3 11-9 19
9
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
10
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
11
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
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 СКА-Хаб. 14 4 5 5 15-22 17
13
 КАМАЗ 14 4 4 6 12-10 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
16
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
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 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
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