Гендиректор «Сочи» — о результатах команды: «Первая лига непростая, без проходных матчей»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в комментарии для «СЭ» оценил выступление команды в первой лиге сезона-2024/25.
«Победа приносит уверенность в коллектив. Но были обидные поражения, особенно от «СКА Хабаровск». Мы прилично владели мячом и играли дома. Но это футбол. Надо настраиваться на каждую команду. Первая лига непростая, без проходных матчей», — сказал Рубашко «СЭ».
После 5 туров «Сочи» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|6-2
|13
|
2
|Урал
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|
3
|Нефтехимик
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
4
|Чайка
|5
|2
|3
|0
|10-5
|9
|
5
|Торпедо
|5
|2
|3
|0
|8-3
|9
|
6
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
7
|Родина
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
8
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
10
|Ротор
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
11
|Балтика
|5
|1
|4
|0
|5-3
|7
|
12
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
13
|КАМАЗ
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|
14
|Тюмень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.08
|19:30
|
Ротор – Балтика
|- : -
|17.08
|17:00
|
Шинник – Родина
|- : -
|17.08
|17:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
|17.08
|19:00
|
Арсенал – Алания
|- : -
|17.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|18.08
|10:00
|
Енисей – Сочи
|- : -
|18.08
|12:30
|
Урал – Чайка
|- : -
|18.08
|18:00
|
Сокол – Уфа
|- : -
|18.08
|19:30
|
Черноморец – Тюмень
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Александр Юшин
Родина
|2
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Денис Тихонов
Енисей
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|4
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0
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