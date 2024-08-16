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Сегодня, 12:14

Гендиректор «Сочи» — о результатах команды: «Первая лига непростая, без проходных матчей»

Сергей Жуков
корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в комментарии для «СЭ» оценил выступление команды в первой лиге сезона-2024/25.

«Победа приносит уверенность в коллектив. Но были обидные поражения, особенно от «СКА Хабаровск». Мы прилично владели мячом и играли дома. Но это футбол. Надо настраиваться на каждую команду. Первая лига непростая, без проходных матчей», — сказал Рубашко «СЭ».

После 5 туров «Сочи» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Футбол
Первая лига
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 4 1 0 6-2 13
2
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
3
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
4
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
5
 Торпедо 5 2 3 0 8-3 9
6
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
7
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
8
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Ротор 5 2 1 2 3-3 7
11
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
12
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
13
 КАМАЗ 5 1 1 3 3-5 4
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
31 тур
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34 тур
16.08 19:30
Ротор – Балтика
 - : -
17.08 17:00
Шинник – Родина
 - : -
17.08 17:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 - : -
17.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
18.08 10:00
Енисей – Сочи
 - : -
18.08 12:30
Урал – Чайка
 - : -
18.08 18:00
Сокол – Уфа
 - : -
18.08 19:30
Черноморец – Тюмень
 - : -
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ЖК
Г
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 2
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Денис Тихонов

Денис Тихонов

Енисей

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 4 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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