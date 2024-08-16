Гендиректор «Сочи» — о результатах команды: «Первая лига непростая, без проходных матчей»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в комментарии для «СЭ» оценил выступление команды в первой лиге сезона-2024/25.

«Победа приносит уверенность в коллектив. Но были обидные поражения, особенно от «СКА Хабаровск». Мы прилично владели мячом и играли дома. Но это футбол. Надо настраиваться на каждую команду. Первая лига непростая, без проходных матчей», — сказал Рубашко «СЭ».

После 5 туров «Сочи» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.