В «СКА-Хабаровске» рассказали о ситуации с не приехавшим на сборы нападающим Жан-Шарлем

В пресс-службе «СКА-Хабаровска» рассказали «СЭ» о ситуации с нападающим Яо Жан-Шарлем, который не приехал на зимние сборы команды в Турцию.

Ранее стало известно, что 24-летний ивуариец находится в расположении китайского клуба «Яньбяня Лонгдина»

«На данный момент у Жан-Шарля действующий контракт. Сначала он остался дома, а потом присоединился к китайской команде. Наше руководство отправило письмо в китайский клуб, чтобы они объяснили ситуацию, в каком статусе игрок находит у них в расположении. Сейчас клуб поддерживает связь с игроком только через мессенджеры, и то не всегда он отвечает на наши вопросы. Может быть, «Яньбяня Лонгдина» был введен в заблуждение. Может быть, им Жан-Шарль и его агент сказали, что находятся в статусе свободного агента», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Жан-Шарль выступает за «СКА-Хабаровск» с лета 2022 года. В этом сезоне он провел 13 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро. Контракт клуба с футболистом рассчитан до лета 2025 года.