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В «СКА-Хабаровске» планируют разорвать контракт с не приехавшим на сборы Шарлем

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев сообщил, что юристы клуба начали работу по ситуации с ивуарийским футболистом Жаном Шарлем.

«Мы до последнего думали, что Шарль прилетит, взяли ему билеты, не понимаем поведение футболиста, ведь мы выполняем все контрактные обязательства, но он стал так действовать. Шарль нас полностью устраивал. Мы сейчас пойдем в юридическую плоскость, ведь мы правы в этой ситуации, не очень понятно, зачем тогда подписывать контракт, если потом говорить, что не хочешь играть, для нас такое поведение выглядит странным. Будем вести какие-то переговоры. Он говорит, что в клуб по нему кто-то обращался, хотя ни одного официального письма к нам не поступало, на словах только спрашивали. Все хотят забрать его бесплатно, но мы тратим на него деньги, выполняем обязанности, бесплатно его не отпустим», — приводит слова Кандалинцева ТАСС.

Кандалинцев также обавил, что юристы будут вести переговоры, клуб будет отстаивать свою репутацию. Наверное, клуб будет расторгать контракт. Наверное, также будут применяться санкции. Теперь клубу придется на его позицию искать футболиста», — добавил Кандалинцев.

16 января пресс-служба «СКА-Хабаровска» проинформировала, что футболист Шарль не прибыл в расположение клуба для участия в тренировочных сборах в Турции.

Шарль — 24-летний футболист, он играет за «СКА-Хабаровск» с сентября 2022 года. В этом сезоне нападающий участвовал в 13 матчах и забил 2 гола во всех турнирах.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
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