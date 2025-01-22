В «СКА-Хабаровск» перейдет эквадорский защитник Киньонес
Эквадорский левый защитник Жан Киньонес присоедится к «СКА-Хабаровск» на правах свободного агента, сообщает Legalbet.ru.
23-летний эквадорец уже присоединился к хабаровчанам на тренировочных сборах и проходит медосмотр. «СКА-Хабаровск» занимается получением разрешения на работу для футболиста.
Последним клубом Киньонеса был «Депортес Киндио». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 150 тысяч евро.
Источник: Legalbet.ru
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|10
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|
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|
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|4
|11
|18-19
|22
|
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|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
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|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
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|21
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|6
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|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
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|1.03
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Черноморец – Торпедо
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Урал
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|
Александр Юшин
Родина
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|
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Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
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Сочи
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|2
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