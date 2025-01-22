В «СКА-Хабаровск» перейдет эквадорский защитник Киньонес

Эквадорский левый защитник Жан Киньонес присоедится к «СКА-Хабаровск» на правах свободного агента, сообщает Legalbet.ru.

23-летний эквадорец уже присоединился к хабаровчанам на тренировочных сборах и проходит медосмотр. «СКА-Хабаровск» занимается получением разрешения на работу для футболиста.

Последним клубом Киньонеса был «Депортес Киндио». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 150 тысяч евро.