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В «Шиннике» утвердили кандидатуру Вадима Евсеева

17:45
Вадим Евсеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», в понедельник, 31 мая, Вадим Евсеев приедет в Ярославль для подписания контракта с «Шинником». Кандидатура 45-летнего специалиста согласована и одобрена на всех уровнях.

Евсеев сменит на посту главного тренера Юрия Газзаева, под руководством которого команда заняла в ФНЛ последнее 22-е место.

45-летний Евсеев работал в «Уфе» с марта 2019-го по октябрь 2020 года. Ранее он также был главным тренером в «Амкаре» и «СКА-Хабаровске».

(Константин Алексеев)

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