В «Рубине» опровергли информацию об интересе к Юрану

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос «СЭ» о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера.

— Пишут, что «Рубин» рассматривает Сергея Юрана в качестве возможного назначения на пост главного тренера. Так ли это?

— Нет, не рассматриваем, — сказал «СЭ» Яровинский.

15 ноября «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года.

По информации «СЭ», «Рубин» не будет платить неустойку Слуцкому за досрочное расторжение контракта. В договоре по инициативе тренера не было пункта о компенсации.