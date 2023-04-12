В «Рубине» назвали срок контракта Рахимова

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил «СЭ» подробности контракта нового главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Срок контракта Рахимова — три месяца и еще год — следующий сезон. Задача выхода в РПЛ не снимается. Дай бог, если мы выйдем и решим задачу, Рахимов будет руководить командой в премьер-лиге», — сказал Сафонов «СЭ».

«Рубин» объявил о назначении Рахимова в среду, 12 апреля. Предыдущим главным тренером команды был Юрий Уткульбаев.

Казанцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги с 47 очками в 26 матчах.