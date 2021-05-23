В «Роторе» подтвердили, что Хохлов один из кандидатов на пост главного тренера

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Дмитрий Хохлов может стать главным тренером волгоградского клуба. Ранее об этом писал «Матч ТВ».

«Хохлов входит в обширный список кандидатов на пост главного тренера «Ротора», но в этом списке большое количество тренеров. Решение по главному тренеру еще не принято», — сказал Рекечинский «СЭ».

По итогам сезона 2020/2021 «Ротор» занял 15-е место, в связи с чем вылетел из РПЛ. Следующий сезон он проведет в Олимп-ФНЛ.

(Екатерина Звенигородская)