Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» поделился своим мнением об игре итальянской «Аталанты», ставшей открытием прошлого сезона в Европе.

— В чем фишка «Аталанты»?

— Подбор исполнителей под конкретные цели плюс отменная физическая подготовка. Безусловно, под требования Гасперини нужно специально подбирать игроков. Чтобы играть высокую линию обороны из тура в тур, нужно взять футболистов, отвечающих определенным критериям, и отсеивать тех, кто не вписывается, пока не добьешься того, чего добился Гасперини.

— Возможна ли такая история в России?

— Если бы Гасперини пришел в «Зенит» с его возможностями — да. В других командах — нет. Опять же, «Аталанта» по итальянским меркам — это не топ-клуб, там нет такого давления. Гасперини приходил в «Интер» и не справился, даже года не отработал. А тут ему дали поработать три года. И не факт, что так было бы в «Зените». (Дмитрий Гирин)