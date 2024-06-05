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Сегодня, 12:02

В «Родине» сообщили, что не делали предложение Игнашевичу возглавить команду

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об отказе экс-тренера «Балтики» Сергея Игнашевича возглавить клуб.

Сообщалось, что Игнашевич хочет работать в РПЛ или зарубежной команде.

«Мы не делали предложение ни одному из кандидатов, фамилии которых так уверенно фигурируют в прессе и в социальных сетях. Какие-либо другие комментарии на данном этапе давать не буду. Тренерский штаб на сезон-2024/25 представим до выхода команды из отпуска», — сказал Зинин «СЭ».

В минувшем сезоне «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. Также калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» (1:2). После поражения Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера команды.

Сергей Игнашевич
Первая лига
ФК Родина
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1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
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 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
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Родина – Нефтехимик
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Шинник – Арсенал
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