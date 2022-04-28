В «Оренбурге» рассчитывают успеть завершить реконструкцию стадиона в случае выхода команды в РПЛ

Президент лидера ФНЛ — «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, как проходит реконструкция стадиона.

— В прошлом году «Оренбург» не пустили в РПЛ из-за проблем со стадионом. На какой стадии сейчас находится реконструкция?

— На прошлой неделе к нам приезжали представители из РФС и РПЛ. Они посмотрели, как идет реконструкция. Больших замечаний у них не возникло. По многим параметрам мы соответствуем РПЛ. Большинство лицензионных позиций у нас закрыто.

— Когда завершится реконструкция?

— В прошлом году разработали дорожную карту. Срок окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию — июнь. К этом месяцу мы уже все решим. Сейчас на стадионе уже 8 тысяч мест. Полностью собраны с креслами северная и западная трибуны. Восточная готова где-то на четыре пятых. Осталась — сегодня закончился монтаж. На южной трибуне сегодня установили прогоны. Хоть завтра можно укомплектовывать ее креслами на обоих ярусах. Но все идет по плану, по графику. Думаю, 15 мая подрядчик уже уйдет из чаши стадиона. 19-го числа начнем перестилать газон.

— Вновь будет искусственный?

— Да. Это займет примерно месяц. Получим сертификат соответствия. Мы закупились впрок еще в прошлом году. Все это доставлено, профинансировано. С января он уже у нас лежит на хранении.

— Сколько теперь будет вмещать ваш стадион?

— Чуть больше 10 тысяч.

— Могут ли возникнуть проблемы с бюджетом в РПЛ?

— Никаких настораживающих моментов у нас нет. Мы люди суеверные. Когда станет ясно, что «Оренбург» вышел в премьер-лигу, тогда и поставим вопрос о бюджете. Каких-то препятствий на сегодняшний день я не вижу. Все будет в порядке.

«Оренбург» занимает первое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 69 очками в 34 матчах.