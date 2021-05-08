В «Оренбурге» прокомментировали выход в РПЛ: «Готовимся к апелляции»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» выход клуба в РПЛ.

«Мы очень рады, что смогли гарантировать себе второе место в ФНЛ, что позволяет выйти нам в премьер лигу. Что касается апелляции по лицензированию, то юрист готовит все необходимые документы, конечно, будем подавать. Всё в штатном режиме, всё в срок, процесс идет, всё будет хорошо. По регламенту всё расписано: первое и второе место выходят в лигу напрямую. Не понимаю, что за проблемы создают. Мы будем в РПЛ не первый год, и что-то до этого играли два года и все всех устраивало. И вот раздувают сейчас зачем-то такие прецеденты. Но в любом случае решать это не нам, к сожалению», — сказал «СЭ» Андреев.

«Оренбург» в матче 41-го тура ФНЛ в гостях разгромил «Иртыш» со счетом 4:0 и гарантировал себе второе место, что позволяет выйти в Тинькофф РПЛ. Однако участие клуба в высшей лиге будет определено позднее. Пока «Оренбург» не смог получить лицензию для игры в чемпионате России.

(Елизавета Денисова)