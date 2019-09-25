В «Мордовии» пять месяцев не платят зарплату

Защитник «Мордовии» Евгений Ятченко рассказал о финансовых проблемах клуба. Саранская команда с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

— У нас стоит задача в клубе, как я понял, сохранения прописки в ФНЛ, — цитирует News.ru Ятченко. — Тут ведь много зависит от тех финансовых проблем, которые сейчас есть у «Мордовии». Все футболисты переживают по этому поводу, поэтому и не могут полноценно сконцентрироваться на футболе, а из-за этого и страдают наши результаты. Нам уже пять месяцев денег не платят.

— Вы в Саранске проводите уже второй сезон, и вряд ли нынешние проблемы возникли только сейчас.

— Да, до этого было то же самое. В прошлом году, правда, никогда долги по зарплате не доходили до пяти месяцев. Было три, четыре, но дольше не задерживали. У нас была надежда, что в этом сезоне всё исправится, но ничего такого, как вы уже поняли, не происходит.

— Почти сразу все проблемы решат.

— Да, почти сразу, но сколько мы им можем верить? Все эти обещания идут аж с конца августа. Нас всё кормят «завтраками», а пока никаких денег мы так и не получили.

Тут нам и тренер говорит, что всё будет хорошо, и, как я убедился по прошлому сезону, по итогам все долги перед нами были погашены. Тут только ведь лишь дело во времени. Но поймите, мы же тут живём, тратя свои собственные запасы. Надо платить за квартиру, тратить средства на семью и ребёнка, кушать тоже надо. Финансы ведь у нас не безграничные и тоже потихонечку заканчиваются.