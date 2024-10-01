В минспорте Красноярского края заявили о готовности стадиона «Енисея» к использованию паспорта болельщика
Министр спорта Красноярского края Денис Петровский прокомментировал внедрение паспорта болельщика на домашнем стадионе «Енисея».
«В Красноярске не будет проблем с Fan ID. В случае выхода «Енисея» в РПЛ инфраструктура домашней арены готова на 80 процентов к использованию системы паспорта болельщика. Еще год назад к нам приезжала совместная комиссия МВД, Минспорта и РПЛ и проверила наш стадион по всем параметрам безопасности, так как «Енисей» боролся за попадание в стыковые матчи и мог выйти в РПЛ. Были определенные замечания в части периметра безопасности, эти недочеты были устранены. На данный момент вопрос только в обновлении программного обеспечения и в установке дополнительных камер видеонаблюдения внутри арены. Но это недорогостоящие процедуры», — сказал Петровский Metaratings.ru.
Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|12
|6
|6
|0
|10-4
|24
|
2
|Торпедо
|12
|5
|7
|0
|19-11
|22
|
3
|Урал
|12
|6
|3
|3
|17-11
|21
|
4
|Черноморец
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
5
|Балтика
|12
|5
|5
|2
|12-9
|20
|
6
|Чайка
|12
|4
|5
|3
|15-11
|17
|
7
|Сочи
|12
|4
|5
|3
|17-14
|17
|
8
|Родина
|12
|4
|5
|3
|13-12
|17
|
9
|Енисей
|12
|5
|1
|6
|13-13
|16
|
10
|Нефтехимик
|12
|4
|4
|4
|11-13
|16
|
11
|Ротор
|12
|3
|6
|3
|9-8
|15
|
12
|Сокол
|12
|3
|6
|3
|8-11
|15
|
13
|СКА-Хаб.
|12
|4
|3
|5
|11-18
|15
|
14
|КАМАЗ
|12
|4
|2
|6
|11-9
|14
|
15
|Алания
|12
|2
|5
|5
|6-9
|11
|
16
|Шинник
|12
|2
|5
|5
|7-13
|11
|
17
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|10-15
|10
|
18
|Тюмень
|12
|1
|2
|9
|8-19
|5
|5.10
|00:00
|
Тюмень – КАМАЗ
|- : -
|5.10
|12:00
|
Уфа – СКА-Хаб.
|- : -
|5.10
|16:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|5.10
|20:00
|
Родина – Арсенал
|- : -
|6.10
|00:00
|
Алания – Черноморец
|- : -
|6.10
|15:00
|
Шинник – Енисей
|- : -
|6.10
|19:00
|
Балтика – Нефтехимик
|- : -
|6.10
|19:00
|
Сочи – Чайка
|- : -
|7.10
|19:45
|
Сокол – Ротор
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|6
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|5
|
|
Максим Савельев
Енисей
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|11
|1
|3