В минспорте Красноярского края заявили о готовности стадиона «Енисея» к использованию паспорта болельщика

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский прокомментировал внедрение паспорта болельщика на домашнем стадионе «Енисея».

«В Красноярске не будет проблем с Fan ID. В случае выхода «Енисея» в РПЛ инфраструктура домашней арены готова на 80 процентов к использованию системы паспорта болельщика. Еще год назад к нам приезжала совместная комиссия МВД, Минспорта и РПЛ и проверила наш стадион по всем параметрам безопасности, так как «Енисей» боролся за попадание в стыковые матчи и мог выйти в РПЛ. Были определенные замечания в части периметра безопасности, эти недочеты были устранены. На данный момент вопрос только в обновлении программного обеспечения и в установке дополнительных камер видеонаблюдения внутри арены. Но это недорогостоящие процедуры», — сказал Петровский Metaratings.ru.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.