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В минспорте Красноярского края заявили о готовности стадиона «Енисея» к использованию паспорта болельщика

Руслан Минаев
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Министр спорта Красноярского края Денис Петровский прокомментировал внедрение паспорта болельщика на домашнем стадионе «Енисея».

«В Красноярске не будет проблем с Fan ID. В случае выхода «Енисея» в РПЛ инфраструктура домашней арены готова на 80 процентов к использованию системы паспорта болельщика. Еще год назад к нам приезжала совместная комиссия МВД, Минспорта и РПЛ и проверила наш стадион по всем параметрам безопасности, так как «Енисей» боролся за попадание в стыковые матчи и мог выйти в РПЛ. Были определенные замечания в части периметра безопасности, эти недочеты были устранены. На данный момент вопрос только в обновлении программного обеспечения и в установке дополнительных камер видеонаблюдения внутри арены. Но это недорогостоящие процедуры», — сказал Петровский Metaratings.ru.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Енисей
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3
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4
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 Чайка 12 4 5 3 15-11 17
7
 Сочи 12 4 5 3 17-14 17
8
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9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
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12
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13
 СКА-Хаб. 12 4 3 5 11-18 15
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 Алания 12 2 5 5 6-9 11
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