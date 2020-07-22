В матче «Енисей» — СКА состоялся поединок в духе ММА. У зачинщика прозвище «Конор»
19:42
В товарищеском матче «Енисей» — СКА произошла драка между двумя футболистами. Игрок красноярского клуба Валерий Кичин ударил соперника, тот ответил, из-за чего завязалась потасовка. Во время драки Кичину удалось приемом из ММА завалить соперника на землю.
July 22, 2020
Примечательно, что прозвище Кичина — Конор, из-за сходства со знаменитым ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.
Видео драки опубликовано в телеграм-канале K/On/Off.
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