19:00 | Футбол — Олимп - ФНЛ

В матчах "Мордовия" – "Луч" и "Армавир" – "Авангард" голов забито не было

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Матчи 27-го тура Олимп-ФНЛ "Мордовия""Луч" (0:0) и "Армавир""Авангард" (0:0) завершились в нулевую ничью.

Олимп – ФНЛ

27-й тур

"Мордовия" (Саранск) – "Луч" (Владивосток) – 0:0

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Климов, Дворецков, Мухаметшин (Петров, 57), Поярков, Адаев, Орлов (Юсупов, 80), Киреев.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Царикаев, Патрашко (Дзахов, 24), Степанец, Павленко, Машнев, Пономаренко, Хлебородов (Часовских, 58), Гордиенко (Белунов, 67), Визнович (Калугин, 74).

17 марта. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

27-й тур

"Армавир" – "Авангард К" (Курск) – 0:0

"Армавир": Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Таказов, Безлихотнов, Романенко (Лаук, 71), Суханов (Мирошниченко, 84), Поляков, Гурфов, Синявский (Мичуренков, 75).

"Авангард К" (Курск): Саутин, Никитин, Гоцук, Дашаев, Багаев, Макаров, Григорьев (Земсков, 81), Батютин (Машуков, 82), Стеклов, Кубышкин (Каюмов, 52), Коробов (Федчук, 65).

Предупреждения: Таказов, 13. Кубышкин, 33. Багаев, 36. Коробов, 39. Кутин, 41. Макаров, 76.

Удаление: Таказов, 90+2.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

17 марта. Армавир. Стадион "Юность".

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Мордовия – Луч
Армавир – Авангард К

 

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