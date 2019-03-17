В матчах "Мордовия" – "Луч" и "Армавир" – "Авангард" голов забито не было

Матчи 27-го тура Олимп-ФНЛ "Мордовия" – "Луч" (0:0) и "Армавир" – "Авангард" (0:0) завершились в нулевую ничью.
Олимп – ФНЛ
27-й тур
"Мордовия" (Саранск) – "Луч" (Владивосток) – 0:0
"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Климов, Дворецков, Мухаметшин (Петров, 57), Поярков, Адаев, Орлов (Юсупов, 80), Киреев.
"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Царикаев, Патрашко (Дзахов, 24), Степанец, Павленко, Машнев, Пономаренко, Хлебородов (Часовских, 58), Гордиенко (Белунов, 67), Визнович (Калугин, 74).
17 марта. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".
27-й тур
"Армавир" – "Авангард К" (Курск) – 0:0
"Армавир": Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Таказов, Безлихотнов, Романенко (Лаук, 71), Суханов (Мирошниченко, 84), Поляков, Гурфов, Синявский (Мичуренков, 75).
"Авангард К" (Курск): Саутин, Никитин, Гоцук, Дашаев, Багаев, Макаров, Григорьев (Земсков, 81), Батютин (Машуков, 82), Стеклов, Кубышкин (Каюмов, 52), Коробов (Федчук, 65).
Предупреждения: Таказов, 13. Кубышкин, 33. Багаев, 36. Коробов, 39. Кутин, 41. Макаров, 76.
Удаление: Таказов, 90+2.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
17 марта. Армавир. Стадион "Юность".