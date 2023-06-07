В «Кубани» сообщили о продлении контракта с полузащитником Махатадзе

Спортивный директор Любомир Кантонистов в разговоре с «СЭ» рассказал о продлении контракта с полузащитником Георгием Махатадзе.

«Мы пока не подписали документы, но обо всем с игроком и его агентом договорились. Скоро объявим о продлении контракта», — сказал Кантонистов «СЭ».

В этом сезоне Махатадзе провел за «Кубань» 27 матчей чемпионата первой лиги, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.