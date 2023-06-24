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Сегодня, 10:45

Кантонистов — о целях «Кубани»: «Стратегическая задача — выход в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды на ближайшие три года.

«Стратегическая задача — выход в РПЛ, — начал Кантонистов. - Но здесь очень многое будет зависеть от тех условий, которые у нас будут, от финансирования. Как я уже сказал, пока бюджет небольшой. Надеюсь, что он вырастет. В то же время понимаем, что деньги сами по себе в футбол не играют. Нам надо создать боеспособный коллектив. Не вижу проблемы в том, чтобы мы поборолись за попадание в первую пятерку в следующем сезоне. Просто так болтаться в середине таблицы не вижу смысла».

Кантонистов также заявил, что возвращение болельщиков на трибуны тоже важная задача клуба.

«Если мы хотим вернуть болельщиков, то нужны победы. Можем привлекать людей яркими программами, интерактивами, но очень важен спортивный результат. Будем добиваться его, будет и все остальное. В том числе и болельщики на трибунах. Хочется видеть полный стадион на наших играх, чтобы люди с удовольствие смотрели на «Кубань». Получали удовольствия от похода на стадион и хотели возвращаться туда снова и снова», — сказал Кантонистов «СЭ».

«Кубань» в сезоне-2022/23 заняла 14-е место в первой лиге, набрав 37 очков.

Полностью интервью Любомира Кантонистова читайте на сайте «СЭ».

Любомир Кантонистов
Футбол
ФК Кубань
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Кантонистов — о назначение на пост генерального директора «Кубани»: «Целыми днями был либо в офисе, либо рядом с командой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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