Председатель КДК РФС о деле Вендела: «Зенит» предоставил ряд доказательств»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о том, предоставил ли «Зенит» комитету аудио- и видеодоказательства оскорблений полузащитника Вендела со стороны болельщиков «Факела» в матче 20-го тура РПЛ.

На 74-й минуте встречи бразилец получил красную карточку за неприличный жест, показанный в адрес трибун. Позднее стало известно, что футболист таким образом отреагировал на расистские выкрики фанатов воронежского клуба.

«Все документы, которые «Зенит» хотел представить, он представил КДК. Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства. На сегодняшний день «Зенит» предоставил ряд доказательств, о которых они говорили», — сказал Григорьянц «СЭ».

Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».