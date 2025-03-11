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Председатель КДК РФС о деле Вендела: «Зенит» предоставил ряд доказательств»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о том, предоставил ли «Зенит» комитету аудио- и видеодоказательства оскорблений полузащитника Вендела со стороны болельщиков «Факела» в матче 20-го тура РПЛ.

На 74-й минуте встречи бразилец получил красную карточку за неприличный жест, показанный в адрес трибун. Позднее стало известно, что футболист таким образом отреагировал на расистские выкрики фанатов воронежского клуба.

«Все документы, которые «Зенит» хотел представить, он представил КДК. Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства. На сегодняшний день «Зенит» предоставил ряд доказательств, о которых они говорили», — сказал Григорьянц «СЭ».

Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Вендел.В действиях «Зенита» в «деле Вендела» есть логика. Это не только имиджевая история — демонстрация позиции
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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Артур Григорьянц
КДК
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 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 14 12 1 1 43-15 37
2
 Сочи 14 9 2 3 23-14 29
3
 Торпедо 14 8 3 3 26-11 27
4
 Спартак Кс 14 8 3 3 20-13 27
5
 Велес 15 8 3 4 20-18 27
6
 Урал 14 7 4 3 22-10 25
7
 Уфа 14 5 6 3 18-14 21
8
 Шинник 14 4 8 2 18-14 20
9
 Ротор 14 5 3 6 22-17 18
10
 Волга 15 5 3 7 20-22 18
11
 Арсенал 14 4 4 6 15-26 16
12
 Челябинск 14 4 3 7 18-23 15
13
 Енисей 14 3 5 6 16-27 14
14
 КАМАЗ 14 3 4 7 16-23 13
15
 Ленинградец 14 3 4 7 11-25 13
16
 Нефтехимик 14 4 0 10 10-21 12
17
 Текстильщик 14 2 4 8 10-22 10
18
 СКА-Хабаровск 14 1 4 9 15-28 7
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23.10 18:00 Торпедо – Ротор - : -
24.10 08:00 СКА-Хабаровск – Енисей - : -
24.10 14:00 Уфа – Нижний Новгород - : -
24.10 16:00 Текстильщик – Сочи - : -
24.10 17:00 Арсенал – КАМАЗ - : -
25.10 13:00 Челябинск – Урал - : -
25.10 13:30 Волга – Велес - : -
25.10 16:00 Нефтехимик – Ленинградец - : -
26.10 19:30 Шинник – Спартак Кс - : -
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Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 13
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 8
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

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Иллой-Айет Эммерсон
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Ротор

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