В «Химках» массовые увольнения сотрудников

По данным «СЭ», двенадцать сотрудников «Химок» получили уведомление о завершении сотрудничества с июня 2020 года — из отделов селекции, коммерции и пресс-службы.

В клубе введен режим жесткой экономии. Отмечается, что без уволенных сотрудников практически нереально выполнять требования ФНЛ — по размещению рекламы, предоставляемым фотографиям определенного качества и т.д.

Впрочем, в клубе рассчитывают, что эти трудности временные и в ближайшее время будет найден новый источник финансирования. «СЭ» уже сообщал, что один из вариантов — с бизнесменом Сергеем Ломакиным, владеющим «Ригой» и «Пафосом». (Константин Алексеев)

«Химки» могут стать частным клубом. Кто будет владельцем? Инсайды «СЭ»