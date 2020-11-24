В ФНЛ могут изучить заявление в полицию об угрозах от игрока брянского «Динамо»

Исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов сообщил, что руководство лиги может изучить заявление в полицию от игрока брянского «Динамо», если оно будет связано со скандальным матчем против «Иртыша». Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Динамо» вышли на игру с положительными тестами на коронавирус. Кроме того, игрок команды Андрей Луканченков заявил, что после жалобы на начальника команды Валерия Корнеева ему угрожали неизвестные, и он написал заявление в полицию.

— Как я уже сообщил ранее, мы проводим служебную проверку по матчу «Динамо» с «Иртышом», — сказал Шабанов. — Если в ходе нее окажется, что сегодняшняя ситуация, результатом которой стало заявление в полицию от футболиста команды «Динамо», как-то связана с этим матчем, конечно же, мы тоже изучим все обстоятельства. Пока же это прерогатива полиции, в чью работу мы не вмешиваемся.