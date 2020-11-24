Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

В ФНЛ могут изучить заявление в полицию об угрозах от игрока брянского «Динамо»

19:03

Исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов сообщил, что руководство лиги может изучить заявление в полицию от игрока брянского «Динамо», если оно будет связано со скандальным матчем против «Иртыша». Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Динамо» вышли на игру с положительными тестами на коронавирус. Кроме того, игрок команды Андрей Луканченков заявил, что после жалобы на начальника команды Валерия Корнеева ему угрожали неизвестные, и он написал заявление в полицию.

— Как я уже сообщил ранее, мы проводим служебную проверку по матчу «Динамо» с «Иртышом», — сказал Шабанов. — Если в ходе нее окажется, что сегодняшняя ситуация, результатом которой стало заявление в полицию от футболиста команды «Динамо», как-то связана с этим матчем, конечно же, мы тоже изучим все обстоятельства. Пока же это прерогатива полиции, в чью работу мы не вмешиваемся.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир