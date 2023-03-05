В «Енисее» все еще ждут 10 тысяч евро за отмененный товарищеский матч с «Оцелулом»
Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов сообщил, что клуб все еще ждет 10 тысяч евро за отмененный товарищеский матч с «Оцелулом».
— Мы однозначно ждем денег. Со своей стороны мы выполнили все условия и были готовы к этому матчу, как на футбольном поле, так и юридически. Нашим партнерам, которые организовывали эту игру, мы выставили претензию. Так что ждем обратной связи. Исходя из устной договоренности у нас есть понимание, что мы играем не в одни ворота, — приводит Sport24 слова Ивахова.
— О какой сумме речь?
— Десять тысяч евро. В этой ситуации нам важно не только получить деньги, но и чтобы соблюдался спортивным принцип.
Матч между российской и румынской командами должен был пройти 1 февраля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|21
|10
|7
|4
|30-22
|37
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|21
|8
|6
|7
|23-21
|30
|
9
|Шинник
|21
|8
|4
|9
|22-23
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|21
|6
|7
|8
|21-26
|25
|
13
|Акрон
|21
|4
|11
|6
|19-25
|23
|
14
|Уфа
|21
|5
|6
|10
|20-29
|21
|
15
|Велес
|21
|6
|2
|13
|17-35
|20
|
16
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|21
|3
|5
|13
|15-37
|14
|5.03
|12:00
|
Уфа – Велес
|4 : 1
|5.03
|13:00
|
Енисей – Волгарь
|2 : 1
|5.03
|14:30
|
Акрон – Краснодар-2
|0 : 0
|5.03
|15:00
|
Родина – Шинник
|2 : 1
|5.03
|16:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|17:30
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|6.03
|17:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|6.03
|17:30
|
Кубань – Рубин
|- : -
|6.03
|20:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|19
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|19
|1
|1
|
|
Михаил Сухорученко
Краснодар-2
|17
|1
|6