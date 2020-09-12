В «Енисее» сообщили о выявлении коронавируса у нескольких футболистов команды

«Енисей» объявил о нескольких случаях заражения коронавирусом среди футболистов команды.

— По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты, — говорится в заявлении на официальном сайте красноярского клуба. — Команда сдала повторный тест и ждёт результат, по итогам которого определится дальнейший план действий и судьба участия в Первенстве. В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков, «Енисей» надеется продолжить участие в Олимп-Первенстве ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором. От себя добавим, что несмотря на эти новости, ребята не готовы отступать: чувствуют себя прекрасно, настроены бодро и решительно, а главное — очень хотят играть. Мы просим вас поддержать команду и следить за новостями и позицией клуба в официальных источниках клуба.

Ранее коронавирус был обнаружен в брянском «Динамо», было отменено три матча Олимп-ФНЛ с участием команды.