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Сегодня, 13:31

В «Енисее» сообщили, что почти готовы к внедрению карты болельщика в случае выхода в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов сообщил, что красноярский клуб прорабатывал вопрос с внедрением карты болельщика на Центральном стадионе им. Ленинского комсомола в случае выхода в РПЛ, футбольный клуб готов почти на 100 процентов.

«Мы готовимся к очередной игре, которая состоится в Краснодаре, поэтому нам еще нужно попасть в стыки, для этого нужно набирать очки в ближайших двух матчах. Поэтому говорить о премьер-лиге, в которую мы очень хотим, преждевременно, наверное, нужно сначала выполнить первую задачу — сохранить место в четверке, а потом уже про стыковые матчи. Что касается получения лицензии РФС-1, несмотря на важные и жесткие критерии, которые есть в регламенте, мы благодаря общим усилиям правительства Красноярского края, министерства спорта, Центрального стадиона и профессиональной работе сотрудников клуба ее получили. Сейчас мы решаем спортивные задачи на футбольном поле. В случае выхода в РПЛ «Енисей» будет играть на Центральном стадионе им. Ленинского комсомола. Мы давно занимаемся вопросом карты болельщика, есть понимание того, что нам нужно доделать в ближайшее время, чтобы быть готовым на 100 процентов. У нас расписан план на случай выхода, чтобы до старта премьер-лиги все сделали. В целом все моменты проработаны», — приводит слова Ивахова ТАСС.

23 мая пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что «Енисей» получил лицензию РФС-1, позволяющую выступать в РПЛ.

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 50 очков в 32 матчах. Четвертое место позволяет «Енисею» принять участие в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ с командой, занявшей 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

Источник: https://tass.ru/sport/17830491
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
2
 Балтика 32 17 13 2 53-26 64
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Родина 32 12 10 10 41-38 46
6
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Шинник 32 12 7 13 35-37 43
9
 Арсенал 32 11 8 13 37-39 41
10
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
11
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
12
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Кубань 32 8 10 14 34-38 34
15
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 32 6 11 15 23-40 29
18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
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26.05 18:00
Алания – Балтика
 - : -
27.05 17:00
Кубань – Енисей
 - : -
27.05 17:00
Шинник – СКА-Хаб.
 - : -
27.05 17:00
Волга – Родина
 - : -
27.05 17:00
Волгарь – Краснодар-2
 - : -
27.05 17:30
Нефтехимик – Уфа
 - : -
27.05 18:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
27.05 18:00
Рубин – Динамо Мх
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27.05 19:00
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КАМАЗ

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