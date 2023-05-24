В «Енисее» сообщили, что почти готовы к внедрению карты болельщика в случае выхода в РПЛ

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов сообщил, что красноярский клуб прорабатывал вопрос с внедрением карты болельщика на Центральном стадионе им. Ленинского комсомола в случае выхода в РПЛ, футбольный клуб готов почти на 100 процентов.

«Мы готовимся к очередной игре, которая состоится в Краснодаре, поэтому нам еще нужно попасть в стыки, для этого нужно набирать очки в ближайших двух матчах. Поэтому говорить о премьер-лиге, в которую мы очень хотим, преждевременно, наверное, нужно сначала выполнить первую задачу — сохранить место в четверке, а потом уже про стыковые матчи. Что касается получения лицензии РФС-1, несмотря на важные и жесткие критерии, которые есть в регламенте, мы благодаря общим усилиям правительства Красноярского края, министерства спорта, Центрального стадиона и профессиональной работе сотрудников клуба ее получили. Сейчас мы решаем спортивные задачи на футбольном поле. В случае выхода в РПЛ «Енисей» будет играть на Центральном стадионе им. Ленинского комсомола. Мы давно занимаемся вопросом карты болельщика, есть понимание того, что нам нужно доделать в ближайшее время, чтобы быть готовым на 100 процентов. У нас расписан план на случай выхода, чтобы до старта премьер-лиги все сделали. В целом все моменты проработаны», — приводит слова Ивахова ТАСС.

23 мая пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что «Енисей» получил лицензию РФС-1, позволяющую выступать в РПЛ.

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 50 очков в 32 матчах. Четвертое место позволяет «Енисею» принять участие в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ с командой, занявшей 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.