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Сегодня, 18:20

В «Енисее» рассказали, кто должен выплатить компенсацию за отмененный матч с румынским «Оцелулом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер «Енисея» Алексей Ивахов ответил на вопрос «СЭ» о компенсации за отмененный товарищеский матч с румынским «Оцелулом».

«Нам выплачивает организатор сборов. С клубом из Румынии мы изначально и не связывались. У нас есть организаторы сборов, которые с ними и взаимодействовали. Клубы напрямую не договариваются. У нас не состоялся матч, мы его планировали, выполнили все обязательства, подписали и поставили печать. В той ситуации, которая была, мы объявили организаторам, что они несут ответственность. Вот так дело обстоит», — сказал Ивахов «СЭ».

Матч «Енисей» — «Оцелул» должен был состояться 1 февраля, однако за час до начала игры румынская команда отказалась выходить на поле. Позднее стало известно, что встреча была отменена из-за вмешательства Федерации футбола Румынии, которая угрожала «Оцелулу» снятием с команды очков в таблице чемпионата страны.

«Енисей» требует компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмену матча.

ФК Енисей
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В «Енисее» рассказали, когда клуб сможет получить компенсацию за отмененный матч с «Оцелулом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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