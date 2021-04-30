В «Енисее» подтвердили, что Чепчугов тренируется вместе с молодежной командой
Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов подтвердил информацию о том, что экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов тренируется с молодежной командой красноярцев.
«Чепчугов вернулся домой. В ближайшее время он будет тренироваться вместе с молодежной командой. Желание у него есть. Я знаю Сергея с юных лет, в прошлом он был отличный вратарь. Мы сейчас посмотрим, как он будет тренироваться. Если все будет хорошо, то мы предоставим ему возможность тренироваться вместе с первой командой. Не смущают ли меня последние события, связанные с Сергеем? Не понимаю, про что вы говорите. Человек обратился к нам, с просьбой дать ему поддержать форму. На данном этапе у нас такая возможность есть», — сказал Ивахов «СЭ».
Чепчугов приостановил свою карьеру в феврале 2018 года, разорвав контракт с красноярской командой.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю