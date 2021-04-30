Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

В «Енисее» подтвердили, что Чепчугов тренируется вместе с молодежной командой

18:25

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов подтвердил информацию о том, что экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов тренируется с молодежной командой красноярцев.

«Чепчугов вернулся домой. В ближайшее время он будет тренироваться вместе с молодежной командой. Желание у него есть. Я знаю Сергея с юных лет, в прошлом он был отличный вратарь. Мы сейчас посмотрим, как он будет тренироваться. Если все будет хорошо, то мы предоставим ему возможность тренироваться вместе с первой командой. Не смущают ли меня последние события, связанные с Сергеем? Не понимаю, про что вы говорите. Человек обратился к нам, с просьбой дать ему поддержать форму. На данном этапе у нас такая возможность есть», — сказал Ивахов «СЭ».

Чепчугов приостановил свою карьеру в феврале 2018 года, разорвав контракт с красноярской командой.

(Владимир Пушкарев)

Читайте также

«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
Поперечный встречается с бывшей девушкой Николая Соболева
МИД РФ внес в черный список восьмерых граждан стран ЕС
Муж, убитый с детьми женой, хотел развестись и забрать малышей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд