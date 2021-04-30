В «Енисее» подтвердили, что Чепчугов тренируется вместе с молодежной командой

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов подтвердил информацию о том, что экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов тренируется с молодежной командой красноярцев.

«Чепчугов вернулся домой. В ближайшее время он будет тренироваться вместе с молодежной командой. Желание у него есть. Я знаю Сергея с юных лет, в прошлом он был отличный вратарь. Мы сейчас посмотрим, как он будет тренироваться. Если все будет хорошо, то мы предоставим ему возможность тренироваться вместе с первой командой. Не смущают ли меня последние события, связанные с Сергеем? Не понимаю, про что вы говорите. Человек обратился к нам, с просьбой дать ему поддержать форму. На данном этапе у нас такая возможность есть», — сказал Ивахов «СЭ».

Чепчугов приостановил свою карьеру в феврале 2018 года, разорвав контракт с красноярской командой.

(Владимир Пушкарев)