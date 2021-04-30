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В «Енисее» отреагировали на новость о возможном приходе Игнашевича в клуб

13:50
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал информацию о рассмотрении кандидатуры Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды. Ранее об этом сообщал «РБ-Спорт».

— На сегодняшний день у нас есть контракт с главным тренером. Мы доигрываем сезон, поэтому рано что-либо комментировать. У нас еще три важных игры.

— Мог бы быть интересен вам Сергей на посту главного тренера?

— В «Енисее» есть все условия для роста тренера и для роста футболистов. Сам «Енисей» ставит перед собой всегда спортивную, скажем так, сложную задачу", — сказал Ивахов «СЭ».

За три тура до финиша чемпионата «Енисей» располагается на девятой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ.

22 марта 41-летний Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо». Он работал в клубе с 2020 года.

(Данил Алешин)

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