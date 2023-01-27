Ивахов: «Для меня не важно быть директором или тренером. Важно приносить пользу «Енисею»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии для «СЭ» объяснил смену должности с директора клуба на главного тренера.

— Как пришли к решению сменить должность на главного тренера?

— В футболе все очень динамично, события быстро меняют друг друг, тут важно сохранять баланс и мобильность, иногда тут важны нетиповые решения и методы. Я рад, что тренеры у нас растут, я сейчас говорю как про Гаранина , так и про Горлова. Именно поэтому пришлось принимать нестандартные решения. Но это прежде всего в интересах «Енисея». Наш спортивный директор профи, он находит тренеров и футболистов, которые потом становятся известными и востребованными. Антон Андреевич убедил наш тренерский штаб вернуться в «Енисей». Это именно те специалисты , которые вместе с командой смогли выйти в полуфинал Кубка России. Все вместе мы сейчас засучили рукава ради своих болельщиков.

— Какую должность будет занимать Вадим Гаранин?

— Он будет старшим тренером. И тут важно подчеркнуть, что мы говорим не просто о его возвращении в клуб, а о возвращении всего тренерского штаба. Что касается меня, если клубу нужно, чтобы для достижения результата я стал главным тренером, я готов к этому. Для меня не важно быть директором или тренером, важно приносить пользу, чтобы клуб был в топе. «Енисей» силен коллективом, футболистами и тренерами.

Ранее в своем Telegram-канале Ивахов объявил о возвращении тренерского штаба Вадима Гаранина в «Енисей», а также о том, что он станет главным тренером клуба. Ранее Ивахов был директором красноярского клуба.