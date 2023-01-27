Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:46

Ивахов: «Для меня не важно быть директором или тренером. Важно приносить пользу «Енисею»

В «Енисее» объяснили смену должности Ивахова на главного тренера и возвращение Гаранина
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алексей Ивахов.
Фото ФК «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии для «СЭ» объяснил смену должности с директора клуба на главного тренера.

— Как пришли к решению сменить должность на главного тренера?

— В футболе все очень динамично, события быстро меняют друг друг, тут важно сохранять баланс и мобильность, иногда тут важны нетиповые решения и методы. Я рад, что тренеры у нас растут, я сейчас говорю как про Гаранина , так и про Горлова. Именно поэтому пришлось принимать нестандартные решения. Но это прежде всего в интересах «Енисея». Наш спортивный директор профи, он находит тренеров и футболистов, которые потом становятся известными и востребованными. Антон Андреевич убедил наш тренерский штаб вернуться в «Енисей». Это именно те специалисты , которые вместе с командой смогли выйти в полуфинал Кубка России. Все вместе мы сейчас засучили рукава ради своих болельщиков.

— Какую должность будет занимать Вадим Гаранин?

— Он будет старшим тренером. И тут важно подчеркнуть, что мы говорим не просто о его возвращении в клуб, а о возвращении всего тренерского штаба. Что касается меня, если клубу нужно, чтобы для достижения результата я стал главным тренером, я готов к этому. Для меня не важно быть директором или тренером, важно приносить пользу, чтобы клуб был в топе. «Енисей» силен коллективом, футболистами и тренерами.

Ранее в своем Telegram-канале Ивахов объявил о возвращении тренерского штаба Вадима Гаранина в «Енисей», а также о том, что он станет главным тренером клуба. Ранее Ивахов был директором красноярского клуба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Первая лига
ФК Енисей
Вадим Гаранин
0
Читайте также
Владимир Бут откровенно рассказал об убийстве отца
Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Адеолы: «Велика вероятность, что на вторую часть сезона он останется в «Родине»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости