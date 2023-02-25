В «Балтике» сообщили, что ничего не знают о судьбе мобилизованного пресс-атташе Кандалова

Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян ответил «СЭ» на вопрос о судьбе мобилизованного пресс-атташе клуба Сергея Кандалова.

«Новостей нет. Он никак с нами не связывался. Ничего не известно. Числится ли он до сих пор в клубе? Это к отделу кадров. Не знаю, честно, подробностей», — сказал Аракелян «СЭ».

В октябре 2022 года Кандалов сообщил «СЭ», что получил повестку и готовился к отправке в российскую армию в рамках мобилизации.