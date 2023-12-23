В «Арсенале» назвали задачу команды на остаток сезона

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов в разговоре с «СЭ» назвал задачу команды на оставшуюся часть сезона.

«Перед тульским «Арсеналом» глобально стоит задача повышения в классе. Тульские болельщики хотят, чтобы «Арсенал» играл в РПЛ. Получится в этом году — хорошо. Если нет, то будем прикладывать все силы, чтобы сделать это в следующем году», — сказал Зотов «СЭ».

После 20 туров «Арсенал» набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ.