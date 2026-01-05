В арабском фонде No Limits Sports объяснили интерес к покупке «Ротора»

Президент евразийского направления фонда No Limits Sports Вадим Андреев рассказал, почему организация заинтересована в покупке «Ротора».

«Во-первых, «Ротор» — клуб с богатой историей и крепкой региональной поддержкой, что создает прочную основу для развития как спортивной, так и коммерческой составляющей. Волгоград — южный регион с активной и преданной болельщицкой аудиторией, а также современной инфраструктурой, оставшейся в наследство от чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во-вторых, «Ротор» располагает привлекательной инфраструктурой и собственной академией, а также рядом коммерческих футбольных школ в регионе, с которыми можно выстроить эффективное партнерство», — цитирует Андреева ТАСС.

Андреев добавил, что фонд также интересуется клубами из Узбекистана, Белоруссии, Грузии и Казахстана.

«Ротор» выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе чемпионата России. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице с 30 очками в 21 матче.