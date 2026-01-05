В арабском фонде No Limits Sports объяснили интерес к покупке «Ротора»
Президент евразийского направления фонда No Limits Sports Вадим Андреев рассказал, почему организация заинтересована в покупке «Ротора».
«Во-первых, «Ротор» — клуб с богатой историей и крепкой региональной поддержкой, что создает прочную основу для развития как спортивной, так и коммерческой составляющей. Волгоград — южный регион с активной и преданной болельщицкой аудиторией, а также современной инфраструктурой, оставшейся в наследство от чемпионата мира по футболу 2018 года.
Во-вторых, «Ротор» располагает привлекательной инфраструктурой и собственной академией, а также рядом коммерческих футбольных школ в регионе, с которыми можно выстроить эффективное партнерство», — цитирует Андреева ТАСС.
Андреев добавил, что фонд также интересуется клубами из Узбекистана, Белоруссии, Грузии и Казахстана.
«Ротор» выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе чемпионата России. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице с 30 очками в 21 матче.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|15
|13
|1
|1
|44-15
|40
|
2
|Сочи
|15
|10
|2
|3
|26-15
|32
|
3
|Торпедо
|15
|8
|4
|3
|27-12
|28
|
4
|Урал
|15
|8
|4
|3
|25-11
|28
|
5
|Спартак Кс
|15
|8
|3
|4
|21-15
|27
|
6
|Велес
|16
|8
|3
|5
|20-19
|27
|
7
|Шинник
|15
|5
|8
|2
|20-15
|23
|
8
|Волга
|16
|6
|3
|7
|21-22
|21
|
9
|Уфа
|15
|5
|6
|4
|18-15
|21
|
10
|Ротор
|15
|5
|4
|6
|23-18
|19
|
11
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|19-29
|19
|
12
|Челябинск
|15
|4
|3
|8
|19-26
|15
|
13
|Енисей
|15
|3
|5
|7
|16-30
|14
|
14
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|12-26
|14
|
15
|Нефтехимик
|15
|4
|1
|10
|11-22
|13
|
16
|КАМАЗ
|15
|3
|4
|8
|19-27
|13
|
17
|СКА-Хабаровск
|15
|2
|4
|9
|18-28
|10
|
18
|Текстильщик
|15
|2
|4
|9
|11-25
|10
|1.11
|00:00
|Велес – Спартак Кс
|- : -
|1.11
|00:00
|Волга – Текстильщик
|- : -
|1.11
|00:00
|КАМАЗ – Торпедо
|- : -
|1.11
|00:00
|Ленинградец – Енисей
|- : -
|1.11
|00:00
|Нефтехимик – СКА-Хабаровск
|- : -
|1.11
|00:00
|Нижний Новгород – Арсенал
|- : -
|1.11
|00:00
|Ротор – Уфа
|- : -
|1.11
|00:00
|Сочи – Урал
|- : -
|1.11
|00:00
|Челябинск – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|9
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|5
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|13
|1
|5
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|10
|1
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|13
|1
|4
Судейство