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Сегодня, 13:45

В «Алании» ответили на вопрос, успеют ли перестроить стадион к лету

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Болельщики &amp;quot;Алании&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Алания&quot;

Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» заявил, что верит, что владикавказский клуб успеет реконструировать стадион к следующему сезону.

— Один из главных вопросов, касающихся «Алании», — состояние домашнего стадиона. Пока нет уверенности, что его реконструируют к следующему сезону? У вас в голове сидит мысль, что вы выйдете в РПЛ напрямую или через стыки, а вас туда не пустят из-за стадиона?

— Моя цель — тренировать и готовить футболистов для побед в каждом матче. Я живу рядом с этим стадионом, вырос на нем — на «Спартаке». Это моя и радость, и боль... В 1995 году подавал мячи великим нашим футболистам, которые в итоге стали чемпионами. И сейчас молю Господа о том, чтобы «Алания» вновь сыграла на нем в РПЛ. Наш болельщик этого заслуживает.

— Но как идет реконструкция?

— Иногда общаюсь с прорабом стройки. Прошу людей, которые живут рядом со стадионом, лишний раз сходить и посмотреть, какими темпами все это проходит. Верю, что все будет хорошо. Живу этим. Но я же не профессионал. Слукавлю, если скажу, что я досконально разбираюсь в этой теме.

— А кто был вашим кумиром в «Алании-1995»?

— Бахва Тедеев, который меня потом тренировал. В 1995 году, считаю, он был лучшим в той команде. Но нельзя забывать и о других великих игроках в каждой линии. Омари Тедрадзе — ведущий защитник, Мирджавол Касымов — блестящий полузащитник. А Артур Пагаев? Я не понимаю, как этот крайний защитник не играл за сборную России! А вспомните нашего капитана Инала Джиоева. Без него невозможно представить ту «Аланию!. Я же все помню — каждый матч, на зубок помню состав... Золотые годы! Полюбил эту команду раз и навсегда.

Полностью интервью Тедеева «СЭ» читайте здесь

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Алания (Владикавказ)
Заур Тедеев
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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31 тур
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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