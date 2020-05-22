Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к играм без зрителей. Матчи чемпионата России после возобновления сезона пройдут без болельщиков.

— Футбол без зрителей? Ужасное зрелище. Зрители должны быть. Они — неотъемлемая часть. Когда активно выражают эмоции, это сильно добавляет футболу. Куклы на трибунах? Мне это не понятно. Даже звуковое сопровождение во время голов — это слабо. В этом нет жизни.

Как оживить футбол во время пандемии? Если «Торпедо» будет играть без зрителей, это будет грустно. Надеюсь, зрители все же будут — пусть и не с самого начала. Футбол существует за счет зрителей и для них. (Евгений Белоусов)