Уткульбаев объяснил, почему «Нефтехимик» почти не поменял состав, выйдя в ФНЛ

Главный тренер футбольного «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев в интервью «Известиям» рассказал, почему, выйдя в ФНЛ, почти не поменял состав, с которым выиграл в прошлом сезоне турнир в ПФЛ.

— Нам многие говорили, что это моветон и так не делают. «Вы наступаете на те же грабли, что мы», — слова представителей некоторых клубов, до нас проходивших через повышение в классе, — отметил Уткульбаев. — Но мы посчитали, что не имеем морального права оставлять без ФНЛ тех ребят, которые добыли туда путевку. Они должны были получить шанс проявить себя на уровне выше. Сказалось и то, что время между окончанием прошлого сезона и стартом нового очень маленькое. Резко менять большую часть состава было чревато тем, что мы просто не успели бы за сборы наиграть нужные связи, игрокам бы еще в ходе чемпионата пришлось привыкать друг к другу. К тому же, многие футболисты «Нефтехимика» знали, что такое ФНЛ. Когда я приходил в клуб посреди сезона-2016/17, он находился внизу турнирной таблицы первого дивизиона. Весной нам не удалось оттуда выбраться и спастись от вылета в ПФЛ. Но многие ребята из того состава остались, поэтому они представляли реалии ФНЛ. А уже по ходу сезона, когда значительная часть клубов РПЛ укомплектовалась, нам удалось приобрести футболистов с опытом премьер-лиги. Например, Вагиза Галиулина, за год до этого побеждавшего в Кубке России с «Тосно», и Андрея Киреева, дважды выходившего со своими командами в РПЛ. Также считаю удачным приобретение Ильи Петрова, ставшего важным звеном в середине поля для «Нефтехимика». И на основе всех этих факторов удалось доказать, что можно хорошо играть уровнем выше при сохранении старого костяка.