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Судейство

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Ушел из жизни футбольный арбитр Привалов

Камила Абдурахманова
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28 ноября российский арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Причина смерти неизвестна. У Эмира остались жена и двое детей.

Эмир Привалов начал карьеру футбольного судьи в 2016 году. С сезона — 2021/22 он судил матчи второй лиги. 16 октября Привалов был резервным судьей на матче пятого раунда FONBET Кубка России между клубами «Сочи» и «Волга».

В текущем сезоне он также выполнял функции резервного судьи в четырех матчах первой лиги.

Источник: РФС
Футбол
РФС
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