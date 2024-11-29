Ушел из жизни футбольный арбитр Привалов

28 ноября российский арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Причина смерти неизвестна. У Эмира остались жена и двое детей.

Эмир Привалов начал карьеру футбольного судьи в 2016 году. С сезона — 2021/22 он судил матчи второй лиги. 16 октября Привалов был резервным судьей на матче пятого раунда FONBET Кубка России между клубами «Сочи» и «Волга».

В текущем сезоне он также выполнял функции резервного судьи в четырех матчах первой лиги.