Ушел из жизни футбольный арбитр Привалов
28 ноября российский арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Причина смерти неизвестна. У Эмира остались жена и двое детей.
Эмир Привалов начал карьеру футбольного судьи в 2016 году. С сезона — 2021/22 он судил матчи второй лиги. 16 октября Привалов был резервным судьей на матче пятого раунда FONBET Кубка России между клубами «Сочи» и «Волга».
В текущем сезоне он также выполнял функции резервного судьи в четырех матчах первой лиги.
Источник: РФС
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|10
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|40
|
3
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|20
|10
|6
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|30-20
|36
|
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|9
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|34-21
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|
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|
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|20
|5
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|6
|19-19
|24
|
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|Нефтехимик
|20
|5
|8
|7
|17-21
|23
|
13
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|20
|6
|4
|10
|18-17
|22
|
14
|Шинник
|20
|4
|8
|8
|12-20
|20
|
15
|Уфа
|20
|5
|5
|10
|21-29
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|
16
|Сокол
|20
|4
|7
|9
|11-25
|19
|
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|4
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|29.11
|20:00
|
Балтика – Алания
|- : -
|30.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|30.11
|13:00
|
Сокол – СКА-Хаб.
|- : -
|30.11
|14:00
|
Черноморец – Уфа
|- : -
|1.12
|14:00
|
Чайка – Урал
|- : -
|1.12
|15:00
|
Ротор – Шинник
|- : -
|1.12
|15:00
|
Сочи – КАМАЗ
|- : -
|1.12
|16:00
|
Торпедо – Тюмень
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|1.12
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|
Родина – Нефтехимик
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Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Секулич
Урал
|7
|
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Мартин Крамарич
Сочи
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Данил Полубояринов
Сокол
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|
|
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