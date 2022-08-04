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Сегодня, 11:59

Ушедший из «Уфы» вратарь Кузнецов вернется в «Велес», вместо него уфимцы подпишут Чернова

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь Алексей Кузнецов, расторгший контракт с «Уфой», вернется в «Велес», сообщает Metaratings.

По данным источника, 25-летний россиянин был недоволен отсутствием игровой практики в уфимском клубе и решил вернуться в «Велес», за который выступал на правах аренды во второй половине сезона-2021/22.

Вместо Кузнецова «Уфа» подпишет вратаря Алексея Чернова, который уже играл за команду с 2017 по 2021 год.

После трех туров Первой лиги в сезоне-2022/23 «Уфа» занимает 13-е место с 4 очками, а «Велес» идет на 15-й строчке с 3 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/pokinuvshiy-ufu-vratar-kuznetsov-vernetsya-v-veles-vmesto-nego-klub-podpishet-chernova-1326633/
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