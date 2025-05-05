«Урал» выступил с заявлением по работе арбитров в матче с «Родиной»

«Урал» сделал заявление по работе арбитров в матче против «Родины» (2:3) в 31-м туре Мелбет-Первой лиги.

В концовке встречи арбитр отменил гол нападающего «Урала» Евгения Маркова и назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев за попадание мяча в руку в предыдущем эпизоде. Пап Гуйе не реализовал 11-метровый, но смог добить мяч в сетку после сейва Селихова.

«В матче произошло беспрецедентное событие: четыре ключевых решения были приняты после вмешательства ВАР, при этом в трех случаях шла речь о пенальти в ворота «Урала». Все четыре раза главный судья Фролов не замечал нарушения правил и менял свое решение только после вмешательства видеоассистента Жабченко.

Считаем, что российским судейским корпусом создан опасный прецедент, в связи с которым считаем необходимым поставить несколько вопросов.

Какова квалификация судей в поле, почему они систематически не видят нарушений сами, а исправляются только при помощи ВАР?

Нормально ли, что в ФНЛ работает система повторов, при которой арбитр меняет первоначальное решение после видеопросмотра, где качество картинки в принципе мало что позволяет понять и разобрать?

Указанные моменты — это ошибки или предвзятость?

Почему система ВАР есть лишь на трех стадионах лиги? Не ставит ли это команды в заведомо неравные условия?

Наконец, кому выгоден скандал в матче «Родина» — «Урал» и кто может стоять за ним?

В этой связи просим руководство РФС и ФНЛ отреагировать и ответить на наши вопросы. Если потребуется, провести независимое расследование с привлечением компетентных органов», — говорится в заявлении клуба.

После 31 тура «Урал» с 50 очками занимает пятое место в первой лиге, отставая от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ на 6 очков. В оставшихся турах екатеринбуржцы сыграют с «Уфой» (11 мая), «Тюменью» (17 мая) и «СКА-Хабаровском» (24 мая).