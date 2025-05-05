«Урал» выступил с заявлением по работе арбитров в матче с «Родиной»
«Урал» сделал заявление по работе арбитров в матче против «Родины» (2:3) в 31-м туре Мелбет-Первой лиги.
В концовке встречи арбитр отменил гол нападающего «Урала» Евгения Маркова и назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев за попадание мяча в руку в предыдущем эпизоде. Пап Гуйе не реализовал 11-метровый, но смог добить мяч в сетку после сейва Селихова.
«В матче произошло беспрецедентное событие: четыре ключевых решения были приняты после вмешательства ВАР, при этом в трех случаях шла речь о пенальти в ворота «Урала». Все четыре раза главный судья Фролов не замечал нарушения правил и менял свое решение только после вмешательства видеоассистента Жабченко.
Считаем, что российским судейским корпусом создан опасный прецедент, в связи с которым считаем необходимым поставить несколько вопросов.
Какова квалификация судей в поле, почему они систематически не видят нарушений сами, а исправляются только при помощи ВАР?
Нормально ли, что в ФНЛ работает система повторов, при которой арбитр меняет первоначальное решение после видеопросмотра, где качество картинки в принципе мало что позволяет понять и разобрать?
Указанные моменты — это ошибки или предвзятость?
Почему система ВАР есть лишь на трех стадионах лиги? Не ставит ли это команды в заведомо неравные условия?
Наконец, кому выгоден скандал в матче «Родина» — «Урал» и кто может стоять за ним?
В этой связи просим руководство РФС и ФНЛ отреагировать и ответить на наши вопросы. Если потребуется, провести независимое расследование с привлечением компетентных органов», — говорится в заявлении клуба.
После 31 тура «Урал» с 50 очками занимает пятое место в первой лиге, отставая от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ на 6 очков. В оставшихся турах екатеринбуржцы сыграют с «Уфой» (11 мая), «Тюменью» (17 мая) и «СКА-Хабаровском» (24 мая).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|18
|12
|3
|3
|29-16
|39
|
2
|Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|
3
|Спартак Кс
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|
4
|Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|
5
|КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|
6
|Ротор
|18
|8
|5
|5
|24-13
|29
|
7
|Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|
8
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|18-20
|25
|
9
|Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|
10
|Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|
11
|Енисей
|19
|5
|6
|8
|14-25
|21
|
12
|Нефтехимик
|18
|4
|9
|5
|20-22
|21
|
13
|Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|
14
|Волга
|18
|5
|3
|10
|21-32
|18
|
15
|Черноморец
|18
|4
|5
|9
|20-24
|17
|
16
|Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|
17
|Торпедо
|18
|3
|6
|9
|14-27
|15
|
18
|Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
|15.11
|08:00
|СКА-Хаб. – Енисей
|1 : 1
|15.11
|15:00
|Черноморец – Волга
|- : -
|15.11
|15:30
|Торпедо – Ротор
|- : -
|15.11
|18:00
|Нефтехимик – Урал
|- : -
|16.11
|13:00
|Сокол – Факел
|- : -
|16.11
|14:00
|Уфа – Арсенал
|- : -
|16.11
|15:00
|Челябинск – КАМАЗ
|- : -
|16.11
|17:30
|Шинник – Чайка
|- : -
|17.11
|19:30
|Спартак Кс – Родина
|- : -
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|10
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|17
|1
|4
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|12
|1
|2