Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Судейство

5 мая, 14:06

«Урал» выступил с заявлением по работе арбитров в матче с «Родиной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Родина» — «Урал».
Фото ФК «Урал»

«Урал» сделал заявление по работе арбитров в матче против «Родины» (2:3) в 31-м туре Мелбет-Первой лиги.

В концовке встречи арбитр отменил гол нападающего «Урала» Евгения Маркова и назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев за попадание мяча в руку в предыдущем эпизоде. Пап Гуйе не реализовал 11-метровый, но смог добить мяч в сетку после сейва Селихова.

«В матче произошло беспрецедентное событие: четыре ключевых решения были приняты после вмешательства ВАР, при этом в трех случаях шла речь о пенальти в ворота «Урала». Все четыре раза главный судья Фролов не замечал нарушения правил и менял свое решение только после вмешательства видеоассистента Жабченко.

Считаем, что российским судейским корпусом создан опасный прецедент, в связи с которым считаем необходимым поставить несколько вопросов.

Какова квалификация судей в поле, почему они систематически не видят нарушений сами, а исправляются только при помощи ВАР?

Нормально ли, что в ФНЛ работает система повторов, при которой арбитр меняет первоначальное решение после видеопросмотра, где качество картинки в принципе мало что позволяет понять и разобрать?

Указанные моменты — это ошибки или предвзятость?

Почему система ВАР есть лишь на трех стадионах лиги? Не ставит ли это команды в заведомо неравные условия?

Наконец, кому выгоден скандал в матче «Родина» — «Урал» и кто может стоять за ним?

В этой связи просим руководство РФС и ФНЛ отреагировать и ответить на наши вопросы. Если потребуется, провести независимое расследование с привлечением компетентных органов», — говорится в заявлении клуба.

После 31 тура «Урал» с 50 очками занимает пятое место в первой лиге, отставая от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ на 6 очков. В оставшихся турах екатеринбуржцы сыграют с «Уфой» (11 мая), «Тюменью» (17 мая) и «СКА-Хабаровском» (24 мая).

Источник: ФК «Урал»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Урал
Читайте также
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • АндрейЕвгеньевич

    Верные вопросы, ноо.. Дюков и Каманцев же уже сказали, что у нас "улучшилось судейство!! Значит... Ничего не изменит это обращение, увы..

    08.05.2025

  • iriston1963

    Для тех кто в танке. При всех минусах Газзаева он ни когда не обещал сбрить усы. Так что засунь себе своё жало в одно место.

    06.05.2025

  • спас

    Не знаю что там было на поле. А вот что ВАР только на 3 стаионах, то это не камильфо, а даже несправедливо. Кому-то вершки, а кому-то корешки...

    05.05.2025

  • Юмнов

    Ой, Ам кто обидел мальчиков с Урала?! Нехорошо!

    05.05.2025

  • Дед Пихто

    Ты зря, Урал такой же лежачий под гегемона, посмотри их статитстику встреч.

    05.05.2025

  • Дед Пихто

    Когда договорняки катали в РПЛ с Тереком и другими клубами подметные письма поди не писали.

    05.05.2025

  • echo2011

    Серия риторических вопросов.

    05.05.2025

  • Vladimir Rybakov

    Так была рука или нет? Если была, то о чем спор?

    05.05.2025

  • Роман Морковкин

    "Наконец, кому выгоден скандал в матче «Родина» — «Урал» и кто может стоять за ним?" А вот это хороший вопрос! Кому кровь из носа нужна была осечка Урала в этом матче? Ответ очевиден. Команде, находящейся над Уралом, т.е. Сочи. Кто за ними стоит и кому выгоден выход этих статистов и интриганов в РПЛ? Вопрос риторический. Не могут придворные остаться совсем без фармов в РПЛ, ведь Оренбург то явно вылетает и спасти его не удастся, если только не совсем по беспределу. 2 фарма в РПЛ + админресурс = ЗПРФ хихимон и шампиньон. С одним фармом серебришко за счастье. Совсем без фармов плохо, можно и мимо пъедестала пролететь в следующем сезоне. Тем более, что мэтра-физрука, судя по всему, увольнять и не думают.

    05.05.2025

  • Роман Морковкин

    Лузеры. Дайте Лежке Шатову поработать! А Григорий Викторыч обещал сам уйти, если в первом же сезоне команда не вернётся в РПЛ. Ну и? Надеюсь, Газзаева не включит, "сбреет усы"? Состав то вполне позволял быть как минимум в стыках.

    05.05.2025

  • LeoAyu-Dag

    Дворец УГМК за свой счет построил комбинат УГМК, который также за свой счет содержит женскую баскетбольную УГМК (одна из лучших баскетбольных команд России) и хоккейный Автомобилист. Вопрос - чьи деньги и кто их пилит? Если не знаешь ни х..ра так и не суйся.

    05.05.2025

  • LeoAyu-Dag

    Смотрел матч. Судья остановил матч только после того как Урал забил третий мяч, который становился победным для команды. И именно только после этого ВАР вдруг увидел нарушение (если оно еще было) в штрафной уральской команды. Гол был отменен, но вдобавок, для верности, еще и назначили пенальти для команды которая матч выигрывала. Беспредел!

    05.05.2025

  • dinela

    Ох,спросят с Гришани посоны!Хоть он и стреляет не вынимая рук из карманов!

    05.05.2025

  • Aftomen

    Все было по делу! Урал прощается с иллюзиями по поводу выхода в рпл и винит всех, кроме себя. Пора бы им Иванова отправить в дом престарелых..может и проблемы уйдут!

    05.05.2025

  • Степочкин

    В общем посыл ясен - бывшие игроки РПЛ никак не привыкнут к ФНЛ. А пора бы уже с такой игрой...

    05.05.2025

  • _моро

    по судейству есть вопросы?

    05.05.2025

  • rustov

    Урал всеми силами цепляется за ФНЛ... Спонсоры не хотят содержать команду в РПЛ

    05.05.2025

  • Джентельмен У

    Вот только Красноярск "трогать" не надо.

    05.05.2025

  • oleg ves

    Шатов, бери себе Ушатова из Красноярска

    05.05.2025

  • Rais Zh

    На спортбоксе в подробностях есть видео последнего гола с пенальти. Странно, конечно, Секулич прыгает толчковой правой ногой, левая нога вверх, соответсвенно левая рука согнута в локте, туда попадает мяч. Положение руки не считается естественным, не понятно ... Селихов в общем то в порядке, получше будет некоторых киперов в РПЛ, матч - триллер ...

    05.05.2025

  • Эрик Стейн

    где качество картинки в принципе мало что позволяет понять и разобрать?...а вы то как разобрали что там не было нарушения?Сами потеряли кучу очков в играх, где терять очки совсем нельхя было и завыли

    05.05.2025

  • Иваныч

    Зато в Екб прошли матчи ЧМ, два раза перестраивали стадион, а теперь вот ещё УГМК Арена есть. Гриша тут вообще не при чём. У свердловских элит совсем другие приоритеты. Им не победы нужны, а спортивные объекты. Там денег больше.

    05.05.2025

  • Ilya Gudman

    Иванова после прошлого сезона надо было гнать , теперь ещё один сезон потерян

    05.05.2025

  • Спринт

    Уральский браток назначил в кресло глав.тренера недоучку Шатова, который выжил из команды лучшего игрока команды. Теперь ищет причины - на кого свалить провал в сезоне, когда заявлял, что задача - это только прямой выход в РПЛ. Когда физия крива .. надоть не мордогляд винить .. однако **

    05.05.2025

  • Aleks68

    только что провели расследование!!! или у Иванова появились новые факты по Урал - Нефтехимик)???

    05.05.2025

    • «Родина» — «Урал»: видеообзор матча Первой лиги

    Каманцев — о судействе в матче «Родина» — «Урал»: «Были ошибки. Рассмотрим на ЭСК, опубликуем видео с пояснениями»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Урал 18 12 3 3 29-16 39
    2
    		 Факел 18 12 3 3 22-11 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 18 8 5 5 32-20 29
    6
    		 Ротор 18 8 5 5 24-13 29
    7
    		 Челябинск 18 7 7 4 22-15 28
    8
    		 СКА-Хаб. 19 6 7 6 18-20 25
    9
    		 Арсенал 18 5 8 5 26-23 23
    10
    		 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
    11
    		 Енисей 19 5 6 8 14-25 21
    12
    		 Нефтехимик 18 4 9 5 20-22 21
    13
    		 Уфа 18 4 7 7 22-22 19
    14
    		 Волга 18 5 3 10 21-32 18
    15
    		 Черноморец 18 4 5 9 20-24 17
    16
    		 Сокол 18 2 9 7 10-19 15
    17
    		 Торпедо 18 3 6 9 14-27 15
    18
    		 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей 1 : 1
    15.11 15:00 Черноморец – Волга - : -
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор - : -
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал - : -
    16.11 13:00 Сокол – Факел - : -
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал - : -
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ - : -
    16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 10
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 12 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости