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Сегодня, 11:31

«Урал» устроит торжественные проводы Бикфалви 24 мая

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Урал» объявил, что готовит торжественные проводы для бывшего полузащитника команды Эрика Бикфалви.

Как сообщает пресс-служба клуба, 37-летний румын приедет на матч 34-го тура Мелбет-Первой лиги против «СКА-Хабаровска», который пройдет 24 мая.

«Мы к Эрику относимся хорошо. Он приедет к нам совсем скоро — на игру против ФК «СКА-Хабаровск». Будем делать торжественные проводы, ведь это наш футболист!» — приводит «Урал» слова президента клуба Григория Иванова.

Бикфалви выступал за «Урал» с января 2017 года по февраль 2025 года. Он забил 61 гол и сделал 22 результативные передачи в 227 матчах за команду из Екатеринбурга.

Ранее румынский полузащитник рассказал о причинах ухода из «Урала». По его словам, его не хотел видеть в команде Олег Шатов, который стал тренером команды в ноябре 2024 года.

Эрик Бикфалви.Бикфалви заявил, что ушел из «Урала» из-за Шатова: «Он сказал, что не хочет видеть меня в команде»
Источник: ФК «Урал»
Эрик Бикфалви
Футбол
Первая лига
ФК Урал
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Бикфалви заявил, что ушел из «Урала» из-за Шатова: «Он сказал, что не хочет видеть меня в команде»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 18 9 2 45-15 63
2
 Торпедо 29 13 13 3 43-22 52
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Урал 29 13 11 5 39-27 50
5
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
6
 СКА-Хаб. 29 12 8 9 35-35 44
7
 Родина 29 10 11 8 31-25 41
8
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
9
 Енисей 29 11 6 12 28-31 39
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
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26.04 08:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.04 14:00
Урал – Балтика
 - : -
26.04 17:00
КАМАЗ – Родина
 - : -
26.04 18:00
Чайка – Сочи
 - : -
27.04 12:00
Алания – Торпедо
 - : -
27.04 14:00
Уфа – Шинник
 - : -
27.04 15:00
Сокол – Черноморец
 - : -
27.04 15:00
Тюмень – Нефтехимик
 - : -
27.04 17:00
Арсенал – Ротор
 - : -
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Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Артем Максименко

Артем Максименко

Родина

 10
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 9
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 27 1 7
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