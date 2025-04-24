«Урал» устроит торжественные проводы Бикфалви 24 мая

«Урал» объявил, что готовит торжественные проводы для бывшего полузащитника команды Эрика Бикфалви.

Как сообщает пресс-служба клуба, 37-летний румын приедет на матч 34-го тура Мелбет-Первой лиги против «СКА-Хабаровска», который пройдет 24 мая.

«Мы к Эрику относимся хорошо. Он приедет к нам совсем скоро — на игру против ФК «СКА-Хабаровск». Будем делать торжественные проводы, ведь это наш футболист!» — приводит «Урал» слова президента клуба Григория Иванова.

Бикфалви выступал за «Урал» с января 2017 года по февраль 2025 года. Он забил 61 гол и сделал 22 результативные передачи в 227 матчах за команду из Екатеринбурга.

Ранее румынский полузащитник рассказал о причинах ухода из «Урала». По его словам, его не хотел видеть в команде Олег Шатов, который стал тренером команды в ноябре 2024 года.